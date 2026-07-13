Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Rettungswagen zusammengestoßen

Am Sonntag kam es an einer Kreuzung in Ulm zum Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 61-Jähriger auf dem Berliner Ring unterwegs. Er fuhr mit seinem Mercedes, von der B10 kommend, in Richtung Blaustein. An der Kreuzung zur Albert-Einstein-Allee hielt er zunächst an, da von rechts ein Rettungswagen mit Martinshorn kam. Den lenkte ein 20-jähriger. Da beide mit ihren Fahrzeugen anhielten, herrschte wohl Unklarheit wer in die Kreuzung einfährt. Dann fuhr der 61-Jährige bei Grün los und die Fahrzeuge streiften sich in der Einmündung. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Der Sachschaden wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

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