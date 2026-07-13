Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Transportkisten verloren

Am Sonntag verlor ein Unbekannter mehrere Kunststoffkisten. Ein Auto fuhr dagegen.

Ulm (ots)

Kurz vor 21.30 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B10 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Ebersbach-West lagen mehrere Transportkisten aus Kunststoff auf der Fahrbahn. Mit zwei der Boxen kollidierte die Autofahrerin. Offenbar hatte wohl ein Transporter die Kunststoffboxen (wie sie bspw. zum Transport von Backwaren verwendet werden) verloren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

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