Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zigaretten an Kind verkauft

Am Mittwoch beschlagnahmte die Polizei in Geislingen bei einem Ladenbesitzer unversteuerte Tabakwaren.

Ulm (ots)

Am Mittwochnachmittag erstattete ein Vater die Anzeige bei der Polizei Geislingen. Der fand bei seinem 12-jährigen Sohn eine original verpackte Zigarettenschachtel ohne Steuerbanderole. Die Ermittlungen ergaben, dass der Junge die Zigaretten wohl beim Inhaber eines Ladengeschäfts in Geislingen gekauft hätte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten in dem Geschäft und im Beisein des 50-jährigen Verdächtigen über 500 unverzollte Zigarettenschachten, 37 illegale Vapes, unverzollten Shisha-Tabak sowie weitere belastende Beweismittel. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm ermittelt nun wegen verschiedener steuerrechtlicher Verstöße sowie der Abgabe von Tabakwaren an ein Kind. Dabei stehen die Beamten auch im engen Austausch mit dem Hauptzollamt Ulm.

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