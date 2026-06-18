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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kleinbrand in Wohnung
Am Dienstag sorgte ein Küchenbrand für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr wurde ein Brand in einem Wohnhaus in der Schultheiß-Schneider-Straße gemeldet. Die Bewohner konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr stellte fest, dass wohl Essen zubereitet wurde. Dabei entwickelte sich ein Kleinbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Wohnung, sodass diese am Ende wieder betreten werden konnte. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

++++1137889 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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