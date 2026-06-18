Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalles am Mittwoch in Steinheim a. Albuch.

Ulm (ots)

Eine 31-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi Kombi in der Hirschstraße. Auf Höhe der Straße "Im Olgagarten" fuhr ein Senior mit seinem Renault in die Hirschstraße ein. Am Einmündungsbereich war der Bordstein abgesenkt und er hätte warten müssen. Ohne auf den von links kommenden Audi zu achten, fuhr der 91-Jährige los. Der Audifahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem Audi wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe am Renault muss die Polizei noch ermitteln. Beide Autos blieben fahrbereit.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

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