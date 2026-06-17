Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lkw verkehrsunsicher

Am Dienstag zog die Polizei in Ulm einen Laster mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Der 7,5-Tonner war gegen 11 Uhr in Lehr unterwegs. Eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Laupheim stoppte das ausländische Fahrzeug, da bereits bei der Vorbeifahrt erkennbare Mängel festgestellt wurden. An dem Lkw war die Karosserie an mehreren Stellen durchgerostet. Außerdem wiesen die Reifen erhebliche Mängel auf. Der aus dem Ausland stammende 45-jährige Fahrer wurde mit seinem Fahrzeug zu einem Sachverständigen begleitet. Der begutachtete den Lkw und stufte es als verkehrsunsicher ein. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und er musste eine Sicherheitsleistung von 300 Euro bezahlen. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

++++1137321

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell