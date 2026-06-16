Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Sturz in die Klinik

Ein Radler ist am Montag in Biberach alleinbeteiligt gestürzt. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr sei der Radler in der Gaisentalstraße in Richtung Stadtmitte gefahren, berichtet die Polizei. Wegen eines Fahrfehlers verlor er wohl die Kontrolle über sein Herrenrad und kam zu Fall. Er schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrrad ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

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