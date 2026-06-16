Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Gefährliches Überholmanöver

Am Montag musste eine Autofahrerin einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen.

Ulm (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einen gefährlichen Überholmanöver am Montag. Die 57-Jährige fuhr kurz vor 8.30 Uhr von Baustetten in Richtung Mietingen. Im Bereich Mietinger Straße / Laupheimer Straße kam ein unbekannter Autofahrer entgegen. Der überholte ein Auto und im Anschluss direkt einen Laster mit Anhänger. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die VW-Fahrerin eine Vollbremsung machen. Der Unbekannte raste weiter. Den sucht nun die Polizei Laupheim und hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Dabei soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07392/96300.

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