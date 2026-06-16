Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kupferkabel gestohlen

Die vergangenen Tage stiegen Unbekannte in ein Gebäude in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Über das Wochenende stiegen die Einbrecher auf ein Baugerüst an dem Gebäude in der Beethovenstraße. Im ersten Obergeschoss stand wohl ein Fenster offen und die Unbekannten gelangten problemlos in das Innere. Sie interessierten sich für Rohstoffe und entwendeten ein etwa 100 Meter langes Kupferkabel. Weiterhin demontierten sie einen Sicherungsschrank und nahmen die darin befindlichen Kupferteile mit. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

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