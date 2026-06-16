Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag übersah eine Jugendliche ein bevorrechtigtes Auto in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Die 17-Jährige fuhr auf ihrem E-Scooter in der Ludwigstraße. An der Kreuzung Rosensteinstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW. Dessen 51-jähriger Fahrer konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und kollidierte mit dem E-Scooter. Die Jugendliche kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war an der Unfallstelle nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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