Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen- Betrunken mit dem Roller zur Polizei

Am Montag fuhr ein 46-Jähriger mit zwei Promille zum Polizeiposten Laichingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr kam der Mann mit seinem Roller und ohne erforderliches Versicherungskennzeichen zum Polizeiposten. Dort hatte er einen Termin zu einer Vernehmung. Bei der Vernehmung stellte der Beamte Alkoholgeruch war. Ein Alcotest ergab einen Wert von zwei Promille. Deshalb musste er mit zur Blutprobe in eine Klinik. Die Polizei Laichingen ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen der Trunkenheitsfahrt sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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