Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl aus Geldbörse im REWE Markt Nastätten durch unbekannte Täter

Nastätten (ots)

Der Geschädigte wird am 18.05.2026 gegen 16:50 Uhr im REWE Markt in Nastätten durch einen angeblich taubstummen Spendensammler für Gehörlose "angesprochen". Der Geschädigte will dem Täter 10EUR geben. Nachdem er die 10EUR aus seiner Geldbörse entnommen hatte und dem Täter geben wollte, deckte dieser mit einer Kladde die Geldbörse ab und entwendet insgesamt 200EUR Bargeld in 50EUR Scheinen aus dem Scheinfach. Der Diebstahl fiel dem Geschädigten erst an der Kasse auf als er zahlen wollte. Durch die Überwachungskameras konnte festgehalten werden, dass ein zweiter Täter beteiligt gewesen sein dürfte. Täter 1 ist eher hellhäutig, schlank mit dünnem Bart beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jacke und Basecap. Täter 2 wird als südländischer Typ, kräftig mit dunklem Vollbart, beschrieben. Er trug blaue Jeans, eine dunkle Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln. Auch dieser trug eine dunkle Basecap. Hinweise bitte an die Polizei St. Goarshausen.

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