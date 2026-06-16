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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Jugendhaus
Bargeld fand ein Einbrecher am Wochenende bei seinem Beutezug in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unbekannte begab sich über das Wochenende zu dem Jugendhaus in der Straße "Beim B´Scheid". Dort schlug er auf der Rückseite ein Fenster ein und stieg in das Gebäude ein. Auf der Suche nach Brauchbarem fand er eine Geldkassette mit Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731(188-3812) sucht nun nach dem Unbekannten.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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