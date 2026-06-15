Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Diebstahl aus Fahrzeugen

In der Nacht auf Sonntag ertappten Zeugen in Schlat einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat.

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, stellte eine Anwohnerin einen verdächtigen Mann in einem Wohngebiet fest. Der versuchte wohl im Bereich der Rommentaler Straße mehrere Autos aufzubrechen. Die Zeugin verfolgte mit weiteren Personen den Unbekannten. Kurz darauf stellten sie ihn im Erlenweg, in einem Auto sitzend, fest. Der mutmaßlich auf frischer Tat ertappte Dieb flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Schlater Wald. Dabei verlor er mehrere Gegenstände, darunter auch ein Pfefferspray, ein Messer und ein Multitool. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Verdächtigen. Kurz darauf gelang es einer Streife des Polizeireviers Göppingen den Verdächtigen festzunehmen. Der 42-Jährige versuchte sich an einem Feldweg zu verstecken. Zur Klärung seiner Identität und weiterer polizeilicher Maßnahmen nahmen ihn die Beamten mit auf ein Revier. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 42-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Heiningen (Tel. 07161/504500) hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handelt.

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