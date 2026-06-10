Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Ulm (ots)

/ Am Sonntag nahm die Polizei einen 29-Jährigen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem versuchten Tötungsdelikt fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Karl-Schefold-Straße. Etwa fünf Personen forderten ein Treffen mit einem 24-Jährigen. Im Verlauf eines Streitgesprächs sollen sie ihn angegriffen haben. Dabei kamen wohl auch ein Messer und eine Machete zum Einsatz. Einer der Angreifer habe mit einem Holzstock nach dem 24-Jährigen eingeschlagen, woraufhin der Geschädigte zu Fuß zu einer Tankstelle in der Keplerstraße flüchtete. Dort verständigte ein Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei.

Mehrere Streifen fahndeten nach den Angreifern. Den Beamten gelang es, einen 29-jährigen Tatverdächtigen auf der Flucht festzunehmen. Dabei soll es sich um den Angreifer handeln, der den 24-Jährigern mit dem Holzstock angriffen habe. Der leicht verletzte Geschädigte wurde vor Ort durch Sanitäter versorgt. Ein Klinikaufenthalt war nicht erforderlich.

Die Polizei ermittelte noch am Sonntagabend, dass ein mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligter 26-Jähriger am selben Abend mit einer Schnittverletzung in eine Klinik eingeliefert worden war. Inwiefern der 26-Jährige an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Montag die zuständige Richterin beim Amtsgericht Ulm Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauern an. Den ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Beteiligten, allesamt syrische Staatsbürger, untereinander kannten.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die eine Auseinandersetzung im Bereich der Karl-Schefold-Straße, Keplerstraße und Olgastraße beobachteten, nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

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Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731 189-1441

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