POL-UL: (BC) Biberach - Nicht um den Schaden gekümmert
Bereits vergangene Woche entfernte sich in Biberach ein unbekannter Autofahrer von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro.
Ulm (ots)
Am Mittwoch (3.6.) parkte zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr der Skoda Roomster auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Eisenbahnstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die rechte hintere Tür des Skoda. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.
++++1057743(TH)
Rückfragen bitte an:
Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell