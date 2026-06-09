Ulm (ots) - Am Sonntag befand sich der 43-Jährige in der Therme in Bad Buchau. Dort war der Mann gegen 19 Uhr dem Bademeister aufgefallen. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen war der 43-Jährige stark alkoholisiert, zum anderen trug der Badegast noch nicht einmal mehr Badekleidung. Deshalb und da der ...

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