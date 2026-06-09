Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Mit Holzstock geschlagen

Am Montag wurde in Herbrechtingen ein 29-Jähriger von zwei Männern attackiert.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr parkte der 29-Jährige sein Auto im Sandgrubenweg. Ein Auto hielt neben ihm an und zwei Männer stiegen aus. Sofort begannen sie auf ihn einzuschlagen. Dabei benutzte einer der Männer einen Holzstock. Der Zweite, ein 28-Jähriger, schlug mit den Fäusten auf den 29-Jährigen. Der erlitt leichte Verletzungen. Als ein Zeuge hinzu kam, stiegen die Männer in das Auto und fuhren weg. Die Polizei fahndete nach den beiden Männern und konnte den 28-Jährigen in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Der kam auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Der Identität des zweiten Angreifers muss noch ermittelt werden. Hintergrund dürften Streitigkeiten in der Vergangenheit zwischen den Männer syrischer Herkunft sein.

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