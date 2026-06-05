Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (HDH) Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld zu Einsatzmaßnahmen am 06. und 07. Juni 2026 in Heidenheim

Ulm (ots)

Am kommenden Wochenende (06/07.06.2026) ist die Polizei mit einem angemessenen Kräfteansatz in Heidenheim im Einsatz, um die Durchführung einer politischen Veran-staltung im Heidenheimer Congress Centrum zu gewährleisten. Im Zuge diese Veran-staltung wurden für den Samstag (06.06.26) mehrere Gegenversammlungen angemel-det. Das Polizeipräsidium Ulm steht mit der Stadt Heidenheim in einem engem Austausch. Sowohl die politische Veranstaltung als auch die Gegenversammlungen stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes. Die Gewährleistung der Versammlungs- und Mei-nungsfreiheit für alle Beteiligten bei gleichzeitigem Schutz der öffentlichen Sicherheit hat für die Behörden oberste Priorität. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen werden während des Einsatzes zum Teil Straßen ge-sperrt. Es kann stellenweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Von Seiten des Polizeipräsidiums Ulm wird an diesem Tag für die einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit der WhatsApp-Kanal (whatsapp.com/polizei.bw.ulm) und der Ins-tagram-Auftritt des PP Ulm (@polizei.bw.ulm) genutzt. Damit möchte die Polizei die Be-völkerung und Medien über den Verlauf der Versammlungen und etwaige Beeinträchti-gungen im Bereich Verkehr auf dem Laufenden halten und ihre Handlungen und Reak-tionen transparent machen. Als Ansprechpartner für Medien ist ein Pressesprecher der Polizei Ulm vor Ort. Zudem ist am 06./07.06.2025, zwischen 07.00 Uhr und 18:00 Uhr, unter der zentralen Rufnum-mer 0731 188-1122, ein Pressetelefon geschaltet.

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