Auf Münzgeld hatte es wohl ein Unbekannter am Montag oder Dienstag in Giengen an der Brenz abgesehen.

Der Unbekannte machte sich zwischen 7 Uhr und 7 Uhr an dem Münzfach in der Walter-Schmid-Halle in der Beethovenstraße zu schaffen. Vermutlich in den Nachtstunden gelangte der Dieb über eine unverschlossene Tür in die Halle. An der Kegelbahn hebelte er das Münzfach auf und erlangte so einen geringen Bargeldbetrag. Der Schaden ist weitaus höher als die erlangte Beute. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) ermittelt nun. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Solche Hinweise von Zeugen helfen der Polizei stets bei der Aufklärung von Straftaten.

