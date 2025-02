Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Cabriodach aufgeschlitzt - Modeschmuck erbeutet

In den vergangenen Tagen machte sich ein Unbekannter an einem Cabrio zu schaffen.

Ulm (ots)

Das Fiat 500 Cabrio stand in der Tiefgarage in der Marktstraße. Zwischen dem 19.2., 16.30 Uhr und 25.2., 7 Uhr, schlitzte ein Unbekannter das Verdeck auf und durchsuchte das Auto. Der Einbrecher fand lediglich eine Silberkette mit Kreuz. Die hing an dem Rückspiegel. Der entstandene Sachschaden ist ungleich höher. Denn bei der Beute handelt es sich um Modeschmuck. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0369467

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

