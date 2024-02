Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - NACHTRAG zur Pressemitteilung vom 15.02.2024 - Polizei schaltet Hinweisportal

Proteste in Biberach anlässlich des Politischen Aschermittwochs.

Ulm (ots)

Am Mittwoch (14.02.2024) kam es im Zusammenhang mit der Durchführung einer Veranstaltung der Partei Bündnis 90 / Die Grünen in der Stadthalle Biberach anlässlich des sogenannten Politischen Aschermittwochs zu Protestveranstaltungen.

Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5714097 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5715258)

Wie berichtet hat das Polizeipräsidium Ulm die 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Riss" unter Leitung der Staatsschutzdienststelle eingerichtet.

Diese hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gewaltbereiten Aktionen aufgenommen. Bislang wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigungen sowie Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Weiterhin wird in einer Vielzahl an Verstößen wegen des Verdachts der Nötigungen sowie des Verdachts von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr ermittelt. Diese Ermittlungen verdeutlichen das Ausmaß der gewaltbereiten Aktion.

Insbesondere die gewalttätigen Ausschreitungen rund um die Stadthalle in Biberach stellen ein Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen dar. Die Polizei setzt alles daran, die Tatverdächtigen zu ermitteln und diese einer entsprechenden Strafe zuzuführen. Aktuell gehen bei der Polizei eine Vielzahl an Hinweisen rund um die Ereignisse im Zusammenhang mit dem politischen Aschermittwoch in Biberach ein.

Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses ist unter der Internetadresse https://bw.hinweisportal.de/ unter der Bezeichnung "Politischer Aschermittwoch in Biberach" zu erreichen.

Dieses Portal dient zur Entgegennahme von Hinweisen zu einem konkreten Ereignis und kann unter anderem zum Hochladen von Videos genutzt werden.

++++

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell