POL-UL: (GP) B466 Süßen - Unfall auf Bundesstraße mit 2 leicht verletzten Frauen

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen gegen 08:10 Uhr fuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf der A7 in Richtung Norden. Offenbar wollte der Mann an der Anschlussstelle Heidenheim kurzfristig die Autobahn zum Tanken verlassen und hatte hierzu die Geschwindigkeit verringert. Allerdings war er zum Wechsel auf die Ausfahrtspur zu weit gefahren und blieb daher auf dem ...

mehr