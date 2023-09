Ulm (ots) - Gegen 16.42 war eine 18-Jährige mit einem Ford in der Hauptstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie in die K7415 ein. Von links kam ein 36-Jähriger mit einem Opel und hatte Vorfahrt. Der Opel stieß trotz Vollbremsung frontal in die Fahrertür des Ford. Die Airbags lösten an beiden Autos aus. ...

mehr