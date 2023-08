Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß

Vorfahrt missachtet - Am Dienstag stießen zwei Autos in Biberach zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Porsche in der Straße "Fünf Linden". An der Einmündung zur Gaisentalstraße bog der Fahrer nach links ab. Hierbei übersah er wohl einen 54-Jährigen in einem BMW. Der fuhr bereits in der Gaisentalstraße in Richtung Stadtmitte und hatte Vorfahrt. Die beiden Autos kollidierten. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Porsche auf rund 1.500 Euro, am BMW auf etwa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

