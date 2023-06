Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt - Tödlicher Unfall

Ein Trike-Fahrer stirbt bei einem Unfall auf der BAB 8.

Ulm (ots)

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf der BAB 8 zwischen Merklingen und Hohenstadt. Ein 57-Jähriger verlor dabei sein Leben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Trike in Richtung Stuttgart unterwegs. Er wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Allerdings stockte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen, weshalb der Trike-Fahrer stark abbremste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Trike streifte zunächst die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und krachte schließlich rechts in die Leitplanken. Der Fahrer und seine 50-jährige Sozia wurden dabei vom Trike geschleudert. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Stuttgart zeitweise komplett gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometern Länge. Gegen 13.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

