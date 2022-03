Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Mit schweren Verletzungen kamen die Unfallbeteiligten am Sonntag in Blaustein in Krankenhäuser.

Kurz vor 14.45 Uhr fuhr der 78-Jährige mit seinem Rad auf einem Fuß-und Radweg auf Höhe der Gerhauser Straße in Richtung Blaubeuren. Auf dem Weg entlang der Blau lief auch eine 83-jährige Fußgängerin. Vermutlich durch Unachtsamkeit fuhr der Radler gegen die Fußgängerin. Die war laut Polizeiangaben am rechten Rand in gleicher Richtung unterwegs. Nach der Kollision stürzten beide. Dabei zogen sich die Beteiligten schwere Verletzungen zu und kamen in Kliniken. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. An dem Trekkingrad entstand Sachschaden von rund 50 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

