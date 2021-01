Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell - Gegen geparktes Auto gefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 57-Jährige bei einem Unfall am Montag in Zell.

Der 27-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr in der Kirchheimer Straße. Auf der schneebedeckten Straße fuhr er zu schnell. Auch sein Reifenprofil hatte nur noch Mindestprofiltiefe. In einer Linkskurve kam er nach rechts ab. Sein Opel stieß dort mit einem geparkten Dacia zusammen. Eine 57-Jährige wollte gerade in ihr Auto steigen. Durch den Aufprall stürzte die Frau. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

