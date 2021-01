Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Region - Unter Drogen, zu schnell und nicht angeschnallt

Zahlreiche Verkehrsverstöße ahndete die Polizei am Montag in der Region.

Trotz teils schneebedeckter Straßen waren in Salach und in Süßen acht Fahrer mindestens 21 km/h zu schnell. In Süßen stoppte die Polizei außerdem einen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und zwei, die nicht angeschnallt waren. Ebenfalls ohne Gurt waren fünf Fahrer in Eislingen und zwei in Lauterstein unterwegs. Vom Handy ließen sich ein Fahrer in Albershausen, einer in Ebersbach, drei in Eislingen und zwei in Geislingen ablenken. Mutmaßlich unter Drogen stand ein 21-Jähriger bei einer Kontrolle in Süßen. Auch bei Kontrollen in Uhingen war die Fahrt für einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen beendet, weil sie im Verdacht stehen, unter Drogeneinwirkung gestanden zu haben.

In Zeiten von Corona lässt die Polizei ihre Verkehrssicherheitsarbeit nicht aus dem Blick. Deren Notwendigkeit zeige das Ergebnis der Kontrollen.

