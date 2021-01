Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ins Krankenhaus musste eine Frau nach einem Unfall am Montag in Albershausen.

Ulm (ots)

Die 30-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Kirchheimer Straße in Richtung Schlierbach unterwegs. Gegen 18 Uhr wollte sie mit einem Mercedes in den Herzenhaldenweg abbiegen. Dazu musste sie wegen entgegenkommenden Fahrzeugen warten. Der nachfolgende 57-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitt die Frau eher schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den beiden Autos beträgt rund 10.000 Euro. Beide blieben fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

++++0102978

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell