POL-UL: (BC) Biberach - Berauschter Autofahrer beschädigt Autos

Am Sonntag soll ein 30-Jähriger in Biberach auf seiner Fahrt mehrere Autos beschädigt haben.

Zeugen meldeten gegen 8.45 Uhr einen beschädigten VW in der Biberacher Innenstadt. Der Motor lief an dem VW Polo und der 30-Jährige schlief auf dem Beifahrersitz. Der VW wies stärkere Unfallbeschädigungen auf. Bei der Kontrolle des Fahrers roch dieser nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann auf seiner Fahrt wohl drei Autos in der Gymnasiumstraße und Pfluggasse beschädigte. Die bislang bekannten Unfallschäden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sucht nun Zeugen, die den grünen VW Polo in den Nachtstunden in der Biberacher Innenstadt fahren sahen und die Unfälle bemerkten.

