Abseits der Straße endete am Mittwoch die Fahrt einer Frau bei Ehingen.

Kurz vor 18 Uhr wollte die 66-Jährige einen Traktor überholen. Der fuhr vor ihr von Risstissen in Richtung Ersingen, berichtet die Polizei. Als die Frau überholte, sei der Traktor unvermittelt nach links abgebogen, schilderte die 66-Jährige später der Polizei. Deshalb sei sie mit ihrem Opel zunächst in dessen Seite gefahren. Anschließend kam der Opel von der Straße ab und blieb in einem Feld stehen. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt. Sie schätzt den Sachschaden durch den Unfall auf rund 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Vor dem Abbiegen ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten", sagt die Straßenverkehrsordnung. Deshalb empfiehlt die Polizei, vor dem Abbiegen nicht nur in den Rückspiegel zu schauen, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. So hat man den größten Überblick und gefährdet niemanden.

