Sechs Menschen wurden am Montag bei einem Unfall in Göppingen verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein VW-Fahrer gegen 16.30 Uhr aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße fahren. Der Fahrer eines Smart wollte ihm das ermöglichen, zumal er selbst auf den Parkplatz wollte. Ein Mercedesfahrer hinter dem Smart hielt ebenfalls an. Das bemerkte ein Busfahrer zu spät. Er schob mit seinem Linienbus den Mercedes auf den Smart und diesen auf den VW. In den drei Autos erlitten jeweils zwei Personen leichte Verletzungen. Der Busfahrer blieb unverletzt. Fahrgäste hatte er nicht dabei. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 32.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

