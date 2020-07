Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - VW Beetle gestohlen

Zwischen Freitag- und Samstagmittag klaute in Schelklingen ein Unbekannter ein Auto.

Ulm (ots)

Der Besitzer stellte seinen VW am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Wiesentalstraße ab. Am Samstagmittag war das Auto weg, sagte der Mann später der Polizei. Möglicherweise hat er den Schlüssel im Fahrzeug vergesssen und so dem Täter ein leichtes Spiel bereitet. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den unbekannten Dieb und hofft unter der Telefon-Nr. 07391/5880 auf Zeugenhinweise. Bei dem blauen VW Beetle soll es sich um ein älteres Modell mit den amtlichen Kennzeichen UL-XL 221 handeln. Der Griff der Beifahrertür soll fehlen.

+++1347668

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell