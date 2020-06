Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Eberhardzell - Alkohol am Steuer

Zwei Fahrer sind nach Kontrollen der Polizei am Mittwoch und am Donnerstag ihre Führerscheine los.

Ulm (ots)

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei gegen 21.45 Uhr in Biberach einen Mercedes-Fahrer und am Donnerstag gegen 22.15 Uhr einen Mazda-Fahrer in Eberhardzell. Beide Männer hatten deutlich zu viel Alkohol getrunken, weshalb sie ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben mussten. Sie durften nicht mehr weiterfahren und sehen einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

