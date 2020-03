Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Biberach, Ochsenhausen, Ulm - Berauschte Autofahrer

Für vier Männer endete die Fahrt am Donnerstag und Freitag in der Region.

Ulm (ots)

Am Freitag stoppte eine Polizeistreife einen Mercedes kurz nach Mitternacht in der Biberacher Ehinger-Tor-Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auch den Führerschein nahmen die Polizisten genauer unter die Lupe. Der war wohl offensichtlich gefälscht. Den beschlagnahmten die Polizisten gleich an Ort und Stelle. In Ochsenhausen endete am Freitag gegen 1.15 Uhr die Fahrt eines 40-Jährigen. Der fuhr mit seinem Kleinkraftroller im Bereich Güterbahnhof. Der roch bei der Kontrolle nach Alkohol. Ein Test zeigte einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Nach der Abgabe einer Blutprobe und einem beschlagnahmten Führerschein musste der Mann zu Fuß seinen Weg fortsetzen. In Ulm kontrollierte die Polizei einen 23-Jährigen am Donnerstag in der Einsteinstraße. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er seinen Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lenkte. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab und er musste sein Fahrzeug stehen lassen. Deutlich zu viel getrunken hatte am Freitag ein Fahrradfahrer. Den kontrollierte die Polizei kurz vor 2.30 Uhr in der Olgastraße. Nach einem Alkoholtest musste der 28-Jährige Blut abgeben.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

+++++++ 0462497 0460895 0462690

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell