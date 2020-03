Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Motorradfahrer stürzt in Kurve

Nach einem Unfall am Donnerstag in Schwendi musste ein Mann ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr fuhr der 25-jährige Motorradfahrer in der Max-Weishaupt-Straße stadteinwärts. In einer Rechtskurve rutschte ihm das Hinterrad seiner Kawasaki weg, sodass er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 1.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

