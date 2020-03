Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Kind läuft in Auto

Ein Neunjähriger trat am Donnerstag in Langenau plötzlich auf die Straße. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 12 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Audi in der Olgastraße stadtauswärts. Zu dieser Zeit war ein Neunjähriger zu Fuß auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Als er plötzlich auf die Fahrbahn lief, sei er seitlich gegen das Auto geprallt. Der Rettungsdienst brachte das leichtverletzte Kind in eine Klinik. Die Angehörigen wurden informiert. Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 1.500 Euro.

