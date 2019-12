Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Traktor brennt im Schuppen

Ein technischer Defekt führte am Donnerstag in Göppingen zu einem Traktorbrand.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei hatte ein Zeuge den Traktor auf einem Hof in der Straßdorfer Straße in Lenglingen in Betrieb. Der Mann stellte das Fahrzeug gegen 8 Uhr in einen Schuppen, worauf es in Brand geriet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschte der Mann das Feuer mit einem Feuerlöscher. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden am Traktor rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

