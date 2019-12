Polizeipräsidium Ulm

Ganz prompt und schmerzhaft endete am Mittwoch bei Ehingen die Fahrt eines 56-Jährigen.

Der Mann wollte gegen 7 Uhr von Griesingen nach Nasgenstadt. Doch hatte er sich an seinem Fiat keine freie Sicht verschafft. Die Windschutzscheibe war vereist. Deshalb übersah er einen Bagger, der langsam vor ihm fuhr. Der Fiat rammte den Bagger, der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Am Fiat entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, schätzt die Polizei. Der Schaden am Bagger ist mit etwa 200 Euro eher gering. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. Ihn erwartet eine Anzeige.

Die Polizei mahnt, zu Fahrtbeginn immer für einen sicheren Zustand des Fahrzeugs zu sorgen: Scheiben frei, Schnee und Eis vom Auto, Reifen und Licht prüfen. Das geht schnell und hilft, sicher anzukommen.

