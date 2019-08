Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Polizei sucht Zeugen

Am Montag endete eine berauschte Fahrt bei Achstetten mit einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr fuhr ein BMW von Oberholzheim Richtung Unterholzheim. Der 30-Jährige am Steuer fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und blieb mit seinem Wagen anschließend in einem Feld stehen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten bei dem Fahrer Alkohol. Sie hatten auch den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Beides bestätigte ein Test. Einen Führerschein hatte er auch nicht. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Den Schaden am BMW schätzen die Beamten auf rund 8.000 Euro.

Als Zeugen des Unfalls sucht die Polizei einen Mann, der sich bei dem BMW-Fahrer aufhielt, als die Polizei kam. Nach bevor die Streife seine Personalien feststellen konnten, ging er weiter. Die Polizei bittet, dass er sich beim Polizeirevier Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/96300 meldet.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

+++++1477291

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell