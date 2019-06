Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Verkäuferin auf Zack

Eine aufmerksame Frau hat am Dienstag in Kuchen einen Betrug verhindert.

Ulm (ots)

Der Angestellten eines Geschäfts fiel am Morgen ein Mann auf. Der 62-Jährige stand im Geschäft und wollte mehrere Guthabenkarten kaufen. Im Gespräch erzählte er, dass er Geld gewonnen habe. Um dieses zu bekommen, müsse er erst einmal diese Guthabenkarten einlösen. Die Angestellte ahnte Schlimmes. Sie klärte den Kunden über den mutmaßlichen Betrug auf. Dann verständigten Beide die Polizei. Die ermittelt jetzt, wer hinter dem Anruf steckt. Zumal am Vortag ein Mann in Eislingen denselben Gewinn versprochen bekam. Auch er sollte zunächst Guthabenkarten einlösen. Doch dieser Mann verständigte sofort die Polizei.

Die Ermittler raten:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Melden Sie sich bei der Polizei, auch wenn Sie schon Opfer eines Betrugs geworden sind. Die Polizei berät Sie gerne.

Diese und mehr Tipps gibt die Polizei in Broschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

