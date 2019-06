Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallflucht - Nicht um den verursachten Schaden gekümmert hat sich am Freitagmittag ein Unbekannter - die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:10 Uhr parke eine 32-Jähirge ihren Daimler in der Eschenstraße auf Höhe der Hausnummer 34. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug der Frau. Anhand der Spuren muss es sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Der Daimler der Frau wurde auf einer Länge von etwa einem Meter durch einen Streifschaden beschädigt. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen zur Unfallflucht auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und zur angegebenen Zeit dort waren, werden gebeten, sich unter Telefon Nummer 07161/63-2360 zu melden.

