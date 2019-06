Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radler wird schwer verletzt

Ohne Helm und Gehör war ein Radler am Freitag in Laupheim in einen Unfall verwickelt.

Ulm (ots)

Der 33-Jährige radelte gegen 20 Uhr die Zeppelinstraße entlang. Ohne aufzupassen fuhr er in die Biberacher Straße. Zu dieser Zeit trug er Kopfhörer, dafür keinen Helm. Er stieß mit einem Auto zusammen, dessen Vorfahrt der 33-Jährige missachtet hatte. Der Radler stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zunächst war die Identität des Mannes ungeklärt. Erst am nächsten Tag konnte der Pole identifiziert werden. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war er zur Unfallzeit auch noch betrunken. Nach Schätzungen der Polizei entstand an dem Auto, das er rammte, ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Wer während der Fahrt Kopfhörer trägt, nimmt nur eingeschränkt, wenn überhaupt, die Umgebung wahr. Wer dazu Alkohol getrunken, gefährdet sich ohnehin. Denn Alkohol schränkt die Reaktion ein. Und wer dazu keinen Helm trägt kann auch auf dessen schützende Wirkung nicht vertrauen. Mehr Infos dazu unter www.gib-acht-im-verkehr.de oder unter www.schuetze-dein-bestes.de.

++++++ 1116970

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell