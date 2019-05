Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - schwerer Unfall auf der B 312

Pkw-Lenker übersieht beim Überholen eine zeitgleich überholende Motorradfahrerin.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Toureg die B 312 von Biberach her kommend in Fahrtrichtung Riedlingen. Vor dem Toureg fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Lkw. Gegen 17.15 Uhr setzt der Fahrer des VW auf Höhe des Parkplatzes "Burrengaststätte" zum Überholen des vorausfahrenden Lkw an.

Beim Ausscheren übersah er die ihn ebenfalls schon überholende Kradlenkerin. Das Motorrad und der Toureg touchierten sich seitlich, die 21-Jährige Kradlenkerin wurde samt ihrem Motorrad nach links abgewiesen, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Die Motorradfahrerin stürzte mit ihrer Kawasaki und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am Pkw Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei in Laupheim (Unfallaufnahmedienst) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter Tel.-Nr. 07392 96300 entgegen genommen.

Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel)

