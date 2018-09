POL-KR: Theaterplatz: Gruppe greift Krefelder an - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Heute Nacht (7. September 2018) hat eine Gruppe einen Krefelder auf dem Theaterplatz angegriffen und beraubt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 0:15 Uhr ging ein 58 Jahre alter Mann über den Theaterplatz. Dort sprachen ihn vier Männer und zwei Frauen an, die danach unvermittelt auf ihn einschlugen und eintraten. Anschließend nahmen sie die Geldbörse sowie das Handy des Opfers an sich und flüchteten in Richtung Königstraße. Der Krefelder kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Das Opfer beschrieb die Angreifer wie folgt: Die beiden Frauen hatten blonde Haare. Die Männer waren dunkel gekleidet. Die Täter sind etwa 25 Jahre alt und sprachen mit einem ausländischen Akzent.

Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (525)

