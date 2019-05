Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub in der Ulmer Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen wird ein Obdachloser Opfer eines Überfalls.

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen wurde gegen 01.40 Uhr ein 59-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in der Hirschstraße in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Er traf auf einen Bekannten, in dessen Begleitung sich der 22-Jährige Täter befand. Der 22-Jährige griff ohne ersichtlichen Grund den 59-Jährigen an, bedrohte ihn und entriß ihm eine Tasche samt Inhalt. Er flüchtete vom Tatort, konnte aber im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

