POL-UL: (BC) Riedlingen/Erolzheim - Achtung: Betrüger am Telefon

Am Mittwoch und Donnerstag blieben Trickbetrüger in Riedlingen und Erolzheim erfolglos.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr erhielt eine 92-Jährige aus Riedlingen einen Anruf von einer Frau. Diese gab sich als ihre Enkelin aus. Die Unbekannte bat um einen hohen Geldbetrag. Als die Seniorin bemerkte dass es sich nicht um ihre Enkelin handelte, reagierte sie richtig. Sie legte auf. Ähnlich erging es einem 84-Jährigen aus Erolzheim. Auch hier wollte am Donnerstag ein vermeintlicher Enkel Geld haben. Dem Senior kam die Sache komisch vor und er lehnte es ab, Geld zur Verfügung zu stellen. Danach beendete der Anrufer das Gespräch.

Tipp: Die Polizei rät zur Skepsis. Die Täter suchen ihre Opfer meist anhand der Einträge im Telefonbuch aus. Denn jede Generation hat ihre typischen Vornamen. So lassen sich leicht Personen heraussuchen, die wahrscheinlich dem Kreis der Senioren zuzuordnen sind. Denn Senioren sind zwar erfahren, neigen dennoch gerne zur Leichtgläubigkeit. Oder trauen sich nicht, den Anrufer vor den Kopf zu stoßen. Es könnte ja doch ein Vertrauter sein. Die Polizei rät, die Einträge in den Telefonverzeichnissen zu prüfen und so ändern zu lassen, dass kein Vorname aufgeführt ist. Auch die Straße muss nicht im Telefonverzeichnis stehen. Anrufer geben sich nicht nur als Enkel aus, sondern auch als Nichten und Neffen, Kinder, ehemalige Nachbarn und so weiter. Die Frage nach Geld sollte immer ein Alarmsignal sein. Und erst recht, wenn um die Geldübergabe ein Geheimnis gemacht werden soll. Die Polizei rät, nach einem solchen Anruf zuerst bei der Person zurückzurufen, von der der Anruf angeblich kam. Und zwar ausschließlich auf der Nummer, die man seit jeher kennt. Nicht auf der Nummer, die der Anrufer genannt hat.

Im Zweifel sofort die Polizei informieren und das weitere Vorgehen absprechen. Fremden, die als "Vertrauensperson" angeblicher Verwandter kommen, niemals Bargeld aushändigen. Anzeige auch dann erstatten, wenn man schon auf den Betrug hereingefallen ist.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

