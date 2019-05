Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unfall wegen medizinischem Notfall - Gestorben ist eine 81-Jährige an einem medizinischen Notfall am Donnerstagabend bei Hailtingen.

Kurz vor 19:00 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 7536 von Betzenweiler in Richtung Hailtingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie mit ihrem Smart nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte neben der Fahrbahn auf einen Baum. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie sich später herausstellte, starb die Frau jedoch an den Folgen eines medizinischen Notfalles und nicht etwa an den Unfallfolgen. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreisstraße vollständig gesperrt. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Feuerwehren aus Bad Buchau und Betzenweiler waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

