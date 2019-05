Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Messerstecher festgenommen /

Ulm (ots)

Am Mittwoch nahm die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen in Aichelberg fest.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4257251) berichtet ist ein 44-Jähriger dringend verdächtig, vergangenen Sonntag in Eislingen auf seinen Kontrahenten eingestochen und ihn dabei schwer verletzt zu haben. Der Mann flüchtete und die Polizei fahndete nach ihm. Am Mittwoch erhielt die Polizei einen Hinweis von einem Zeugen. Demnach sollte sich der Gesuchte in einem Gebäude in Aichelberg aufhalten. Mehrere Polizeikräfte rückten an und umstellten das Haus. In einer Wohnung konnte der Flüchtige angetroffen werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizei führte den Mann am Donnerstag der zuständigen Richterin am Amtsgericht Ulm vor, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl erließ. Der 44-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

