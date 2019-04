Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Streit eskaliert /

Am Sonntag stach ein 44-Jähriger in Eislingen auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn schwer.

Gegen 0.45 Uhr kam es in einer Wohnung in der Eislinger Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Der Streit eskalierte. Im weiteren Verlauf soll ein 44-Jähriger mit einem Messer auf einen 35-Jährigen eingestochen haben. Danach verließ der 44-Jährige die Wohnung und flüchtete. Starke Polizeikräfte fahndeten nach dem Flüchtigen. Ein Polizeihubschrauber war auch im Einsatz. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der Streit eskalierte ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

